Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik hazırlanan yeni yaptırım paketi kapsamında alüminyum ithalatını yasaklamayı planlıyor.

Avrupa basına sızan bilgilere göre, AB ülkeleri, 24 Şubat tarihinde üçüncü yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik 16'ncı yaptırım paketinin detaylarını müzakere etmeye başladı.

Bu kapsamda, AB Komisyonu, üye ülkelere Rusya'dan alüminyum ithalatının yasaklanmasını da içeren bir paket sunacak.

Öte yandan, AB, daha önce alüminyumun tel, boru ve folyo halinde ithalatını yasaklamış, ancak birincil alüminyum ithalatını sürdürmüştü.

Ayrıca, AB üyesi 10 ülke, Rusya'dan gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının en kısa sürede yasaklanmasını istiyor.

Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve İsveç, Rusya'nın Avrupa'ya yakıt ihracatının önlenmesini, Rus LNG tankerlerinin limanlara girişine yasak getirilmesini talep ediyor.

Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatını yasaklayan AB, henüz Rus gazına yönelik kısıtlayıcı tedbir kararı almadı.

16'ncı yaptırım paketi kapsamında Rus petrolünü taşıyan bütün gemilere kısıtlama uygulanması ve uluslararası ödeme sistemi SWIFT'e bazı sınırlamalar getirilmesi de görüşülen önlemler arasında yar alıyor.

Öte yandan, yeni yaptırımların onaylanması için AB ülkelerinin oy birliği gerekiyor.