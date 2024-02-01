Liderler, Ukrayna'ya uzun dönemli mali desteğe imkan verecek bütçe değişikliği konusunda Macaristan'ın muhalefetini aşmaya çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle Birliğin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele almak üzere özel zirve toplantısında buluştu.

Liderler, 14-15 Aralık 2023'teki rutin zirvede AB Komisyonunun Macaristan'ın muhalefeti nedeniyle kabul edilemeyen bütçe değişikliği önerisini ele alıyor.

AB Konseyi Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakanı Alexander de Croo, toplantı girişinde yaptığı açıklamada, "Bu zirvenin esas olarak tek bir ana konusu var; Ukrayna'yı desteklemeye nasıl devam edeceğimiz." dedi.

De Croo, 27 üye ülkenin tümünün desteğiyle bir karar çıkmasının önemini vurgulayarak "Geçen zirvede 26 ülke net şekilde aynı fikirdeydi. Bu 26 ülke hala aynı fikirde. Ben tüm üye ülkelerin uzlaşmaya varacağından eminim." diye konuştu.

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile müzakerelerin son ana kadar sürdüğünü bildirdi.

- Macaristan'ın muhalefeti

AB Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar avroluk bir fonun dahil edilmesini istiyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 13 Aralık 2023'te Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın siyasi desteğimizin yanı sıra sürdürülebilir mali desteğimize de ihtiyacı var." ifadesini kullanmış, 2020'de mevcut bütçe onaylandığında "kimsenin Avrupa topraklarında topyekun bir savaş çıkacağını öngöremediğini" söylemişti.

Macaristan ise AB bütçesinin üye ülkeleri desteklemesi gerektiği, Ukrayna'da ciddi yolsuzluklar olduğu ve savaşta Batı'nın sunduğu desteğin sonuç vermediği gerekçeleriyle Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasına karşı çıkıyor.

- Ukrayna'ya askeri destek de görüşülecek

AB, geçen yıl koyduğu ancak tutturamadığı "Mart 2024'e kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama" hedefini, "2024 sonuna kadar 1,3 milyon" olarak revize etti.

Ayrıca AB, eğitim verdiği Ukrayna askeri sayısını yine yıl sonuna kadar 40 bine çıkarmayı amaçladığını duyurdu.

Zirvede liderler, yeni hedef çerçevesinde planlamalar üzerinde görüş alışverişinde bulunacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirvenin girişinde, liderleri sahadaki durumla ilgili bilgilendireceğini ve askeri desteği bir an önce artırmak konusunda çağrıda bulunacağını söyledi.

- Orta Doğu'daki gelişmeler de ele alınacak

Zirvede, İsrail-Filistin ve Kızıldeniz'deki durum bağlamında Orta Doğu'daki gelişmelere de yer verilecek.

İsrail-Filistin konusunda "güvenlik, insani ihtiyaçlar ve iki devletli çözüm" temelinde görüşmeler yapılacak.

AB'nin daha önce önerdiği uluslararası barış konferansı konusunda üye ülkelerin tutumları dinlenecek.

Borrell, toplantı girişinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) desteklemeye devam etmenin önemini vurgulayacağını bildirmişti.

Öte yandan AB'nin Kızıl Deniz'e ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamak için donanma gönderme hedefi de masaya yatırılacak.

Borrell, dün Birliğin ASPIDES ismi verilen misyonu 19 Şubat'a kadar başlatacağını duyurmuştu.