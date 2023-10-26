Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, başta İsrail-Filistin çatışması olmak üzere gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupalı liderler, iki günlük toplantıda Orta Doğu'daki durum, Ukrayna, Kosova, Karabağ, Sahel, göç ve ekonomi gibi konuları ele alıyor.

Liderlerin İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'e AB desteğini teyit etmesi, Hamas'ın saldırılarını bir kez daha kınaması, ayrıca İsrail bombardımanı altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını görüşmesi bekleniyor.

Çatışmalarda "ateşkes çağrısı yapmayan" AB, bu çerçevede insani yardımların ulaştırılmasını sağlayacak şekilde çatışmalara "insani ara veya aralar" verilmesine yönelik çağrıyı da ele alıyor.

Toplantıya başkanlık eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirveye gelirken gazetecilere yaptığı açıklamada, "AB olarak ilkelerimizi ve değerlerimizi savunurken birlik içinde olduğumuzu göstermeliyiz." dedi.

İsrail'in uluslararası hukuk içinde kendini savunma hakkı bulunduğunu tekrarlayan Michel, sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılmasının önemine işaret etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Filistin'de olduğu gibi dünyadaki istikrarsızlıklar nedeniyle giderek artan sayıda göçmenin Avrupa ülkelerine yöneldiğini belirtti.

Von der Leyen, AB Komisyonu olarak Gazze'ye gönderilecek insani yardım ve göç yönetimi konusunda üye ülkelerle çalıştıklarını, bunlar için mali destek gerektiğini, bu nedenle uzun dönemli bütçenin gözden geçirilmesini istediklerini bildirdi.

- AB ateşkes çağrısı yapmıyor

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, dünkü açıklamasında, Gazze'deki durumla ilgili konuşurken, "Şu aşamada AB'den bir ateşkes çağrısı yoktur." demişti.

Bunun nedeninin Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının devam etmesi olduğunu belirten Stano, Hamas'ın saldırıları sürdürmesinin yanı sıra 200'den fazla rehineyi elinde tuttuğunu söylemişti.

Stano, "Hamas'ın İsrail'e saldırısı devam etmektedir. Bu durumda, AB'nin şu andaki pozisyonu şudur: biz İsrail'in yanındayız ve İsrail'in terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkı vardır. Bunun da uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesini kullanmıştı.

- Zirve konuları

AB Liderler Zirvesi'nde ayrıca Rusya ile savaşan Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ele alınacak. Bu kapsamda Rusya'ya yönelik 12'nci yaptırım paketinin müzakere edilmesi, Rusya'dan elmas ithalatının yasaklanmasını öngören bu yeni yaptırım paketine alüminyum ithalatı yasağının da eklenmesi planlanıyor.

Zirvede liderlerin önündeki başlıklar arasında Kosova, Karabağ, Sahel'deki gelişmeler ile göç, ekonomi ve uzun vadeli bütçe meselesi de bulunuyor.