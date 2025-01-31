Avrupa Birliği liderleri 3 Şubat’ta Brüksel’de gerçekleştirilecek olan gayriresmi zirvede, Avrupa savunmasını tartışacak.



Fileleftheros gazetesi Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın, liderlere mektup göndererek zirvenin amacının, “Avrupa Savunmasının Geleceği için Beyaz Kitap” hazırlıkları için zemin oluşturmak olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Gazete Costa’nın davet mektubuna ayrıntılı bir şekilde yer verirken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de zirvede yer alacağını da belirtti.