Brüksel’de bugün ve yarın yapılacak zirve toplantısının sonuç bildirgesine, AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili ifade eklenmesi için istişareler yapıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi diplomatik kaynakların, Almanya’nın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun Kasım 2023’te, Türkiye ile ilişkilerin tüm boyutlarını ele alan ortak bildirisinin (Borrell raporu) ardından, AB-Türkiye ilişkilerine atıfta bulunulmasını önermesini talep ettiğini yazdı.

Gazete, AB’den bir kaynağın ise, konunun gerçekten masaya yatırıldığını ve Avrupa Konseyi Başkanlığı ile istişarelerin devam ettiğini doğruladığını kaydetti.

KİPE’nin elde ettiği bilgiye göre, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, AB-Türkiye ilişkileri meselesi gündeme alınmadan önce doğru koşulların oluşmasını talep ettiğini belirten gazete, özellikle Güney Kıbrıs’ın, yapılacak görüşmelerle ilgili hazırlanacak raporun içeriğini, bu doğrultuda bir kriter olarak belirlediğini yazdı.

Gazete, raporun ve AB-Türkiye ilişkilerinin durumunun baştaki planlamaya göre aralık ayındaki liderler topantısında ele alınacağını; ancak yaşanan gelişmeler nedeniyle bu tartışmanın birkaç kez ertelendiğini ve raporun, şimdiki toplantının gündemine eklenmesi konusunda tartışmalar yapılmış olsa da, gündemin yoğunluğu nedeniyle bunun şu ana kadar mümkün olmadığını kaydetti.