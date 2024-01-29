AB Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’a verdiği 7 talimatın sümen altı edildiği ve bu talimatların yerine getirilmemesi halinde, Güney Kıbrıs’ın büyük para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Alithia gazetesi manşetten aktardığı haberinde, Katma Değer Vergisi’nde (KDV) şeffaflık, çok uluslu şirketlere vergi uygulaması, zirai ürünlerin kayıt altına alınması ve bitki sağlığı, Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi’nin kriterlerine uyum, alanında uzman çalışan istihdamı, batık kredilerin azaltılması ve ortak şarj cihazına geçilmesiyle ilgili talimatlara uyulmadığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın bu ihmalkarlığının pahalıya mal olabileceğini kaydederek, şayet iki ay içerisinde bu talimatlar yerine getirilmezse, hukuki tedbirler ve “bir çuval para” ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.