Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, savunma sanayisinde üretim kapasitesini artırmak için milyarlarca avroluk yatırım planı önerdi.

Breton, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, savunma sanayisinde üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini, AB'nin bu kapasiteyi artırmak için risk almaya, yatırım yapmaya ve mevcut iş modellerini gözden geçirmeye hazır olduğunu belirtti.

AB Komisyonunun şubat sonunda teklif edeceği Avrupa Savunma Yatırım Programı (EDIP) için ayrılan 1,5 milyar avro kaynağın 3 milyar avroya çıkarılması gerektiğini ifade eden Breton, AB sanayisini "savaşa hazır" hale getirmek için de 100 milyar avroluk uzun vadeli yatırım yapılması önerisinde bulundu.

Thierry Breton, Ukrayna'ya silah sevkiyatı için üretim kapasitesinin artırılması ve AB ülkeleri için stok oluşturulmasının aciliyetinin altını çizerek, savunma yatırımlarının desteklenmesinde Avrupa Yatırım Bankasını daha aktif rol oynamaya çağırdı.