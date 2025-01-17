Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından şimdi en önemli konunun bunun uygulanması olduğunu belirtti.

Hipper, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, dün Brüksel'de temaslarda bulunan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın ateşkesle ilgili olarak, Joe Biden yönetiminin mayısta duyurduğu anlaşmanın 8 ay gecikmesiyle ilgili yaptığı "Talihsiz bir durum. Çok sayıda can kaybettik." değerlendirmesi hakkındaki sorusunu yanıtladı.

AB'nin Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Hipper, "Şimdi anlaşmanın tam olarak uygulanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve düşmanlıklara kalıcı bir son verilmesi hayati önem taşıyor." dedi.

Hipper, AB'nin, arabuluculuk çabaları nedeniyle Mısır ve Katar'ın yanı sıra ABD'ye teşekkür ettiğini kaydetti.

Ateşkesin uygulanmasıyla ilgili, İsrailli muhataplarıyla iletişim durumlarının sorulması üzerine Hipper, "(AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja) Kallas, Filistin Başbakanı Mustafa ile bugün ateşkesle ilgili son gelişmeleri ve ayrıca uygulamanın önemini görüştü. Ayrıca bunun çok olumlu bir gelişme olduğunu yineledi." diye konuştu.

Hipper, Kallas'ın ayrıca bu sabah İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile de telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.