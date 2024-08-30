Politis haberi “Fidan Dinledi Ama Türk Tarafının Kartlarını Açmadı…. Türk Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs’ta İki Devlet Çözümüne Atıf Yapmaması Dikkat Çekici” başlığıyla manşetten aktardı.

Haberde, Brüksel’deki gayrı resmi toplantının Türkiye-AB ilişkileri açısından “olumlu" olarak algılanabileceğini ancak Rum tarafının beklediği gibi Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili Türk tarafının niyetinim netleşemediğini belirtildi.

Gazete, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Türkiye’nin bölgedeki büyük güç olarak jeostratejik çerçevedeki önemine vurgu yaparken, aynı zamanda “Kıbrıs sorununda ve Rum yönetimine yaklaşımında Avrupa Birliği kuralları temelinde hareket etmesi gerektiği” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Kombos, gayrı resmi toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “Türkiye’nin önemine rağmen Kıbrıs sorununun, TC-AB ilişkilerinde ortaya çıkabilecek ilerlemeyle bağlantısından koparılamayacağını” öne sürdü.

Konstantinos Kombos’un gayrı resmi toplantı sırasında Rum yönetiminin Kıbrıs sorunu ve “Kıbrıs sorununun TC-AB ilişkileri açısından ne kadar önemli bir unsur olduğuna” dair bilinen tez ve değerlendirmeleri tekrar ettiği kaydedildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın da Türk tarafının bilinen tezlerini yinelediğini yazan gazete, iki devlet çözümüne atıf yapmamasının ise dikkat çektiğini belirtti.

Habere göre, Kombos’un “verimli bir Türkiye-AB diyaloğunda bazı parametrelerin, özellikle de Kıbrıs sorunuyla ilgili olanların göz ardı edilemeyeceğini” söylemesinin ardından, Fidan da Kıbrıslı Türklerin izolasyonundan, Kıbrıs’ta egemen eşit toplumlar olduğundan ve Kıbrıs sorununun çözümü için daha önce harcanan çabaların, Türkiye’nin çabalarına rağmen sonuç vermemesinden söz etti. Fidan, Kıbrıs’ta, iş birliği yapması gereken ve Türkiye-Avrupa ilişkilerini etkilememesi gereken iki egemen eşir varlık olduğunu da ekledi.

Gazete dünkü gayrı resmi toplantıda, Rum yönetiminin tavrıyla "olumlu bir ortam" yaratılmasına rağmen Kıbrıs sorununda ve Eylül ayında olması beklenen çabaya yönelik "dinamizm ve katalitik verimlilik" düzeyinin ortaya çıkmadığını yazdı.

Habere göre, Rum ve Yunan hükümetleri, yapıcı bir diyaloğun bütün ağırlığının Türkiye’ye düştüğünü değerlendirse de önümüzdeki dönemde ve eylül ayında gelişme olup olmayacağına dair bir sonuç henüz çıkmadı.

Gazeteye göre, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, toplantı çerçevesinde düzenlenen çalışma yemeğine, uzun yıllar sonra Fidan’ın da katılmasının önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Fidan’a davet gönderilmesine engel çıkarmayanları takdir etti.

Türkiye’nin, zor bir ilişki içerisinde olduğu üyesi Güney Kıbrıs ile ilgili AB'nin rolünü anlaması gereği üzerinde duran Borrell Türkiye ile bir diyaloğun önemine vurgu yaptı.

-Fidan-Yerapetridis

Gayrı resmi toplantı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile Yunan dengi Yorgos Yerapetridis arasında olumlu bir görüşme daha gerçekleştirildiğini yazan gazeteye göre, Yerapetridis “Kıbrıs sorununda BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde diyaloğun yeniden başlaması ve Türk-Yunan ilişkilerindeki iyileşmenin yarattığı fırsatın kullanılması gereği” üzerine görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Yunanistan’ın Avrupa Konseyi’ndeki daimi temsilcilik ofisinde gerçekleşen bir saatlik görüşmede Türk-Yunan ilişkileri ve Türkiye’nin Avrupa perspektifi de ele alındı. Gazeteye göre, Yerapetridis, görüşmede "Yunanistan’ın Türkiye’nin Avrupa perspektifini desteklediğini ancak Avrupa müktesebatına, “ bütün üye devletlerin egemenliğine, egemenlik haklarına ve AB’nin Ortak Dış Siyaset ve Güvenlik Politikası’na saygılı olunması gerektiğini, bu noktada Türkiye ile AB arasında daha çok eşgüdüm gerektiğini" söyledi.

Fileleftheros haberi “Kıbrıs Sorunu-Türk Avrupa İlişkileri Birbiri İle Bağlantılı… Hakan Fidan İkisini Birbirinden Ayırmaya Çalıştı Ancak Kombos ve AB Dışişleri Bakanları Netti… Lefkoşa’nın, Türk Dışişleri Bakanı’nın Dışişleri Bakanları Konseyi’ndeki Varlığıyla İlgili Olumlu Tavrı Dün Takdir Edildi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Alithia ise haberi “Yerapetridis’in Fidan’a Kıbrıs Sorunuyla İlgili Mesajı… Diyaloğun Yeniden Başlaması Şart” başlığıyla verdi.