Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Brüksel’de bugün yapılacak AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısındaki mevcudiyetinin, Türk tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili niyetinin test edilmesine imkan sağlayacağı öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Türkiye’nin Niyet Testi” başlıklı haberinde, Rum tarafının, Kıbrıs sorunuyla ilgili Eylül ayında New York’ta yapılacak temaslar ışığında Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın vereceği mesajlara odaklandığını yazdı.

Rum hükümetinin çeşitli olumlu hamlelerde bulunduğu savunulan haberde, Türk tarafı ile Kıbrıs Türk tarafının, gerek bugünkü toplantıda, gerekse yaklaşık bir ay içerisinde tüm paydaşların BM Genel Sekreteriyle New York’ta yapacağı temaslar sırasında buna göre hareket etmesinin beklendiği ifade edildi.

Gazeteye göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün “Antena’ya” yaptığı açıklamada, AB Dışişleri Bakanlarının bugünkü gayri resmi toplantısında muhtemelen Türkiye’nin gerek Kıbrıs sorunu, gerekse Avrupa-Türk ilişkisinde nerede durduğunu göreceklerini söyledi. Letimbiotis, Rum hükümetinin samimi tutum gösterdiğini de ileri sürdü.

Kıbrıs sorunu ve Avrupa-Türk meselelerinin haricinde dikkatlerin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Avrupa toplantısı çerçevesindeki ilk buluşmalarına çevrildiğini yazan gazete, Rum tarafının bilindik ve kamuoyuna açıklanmış tezlerinin ötesinde ne söyleyeceğinin, Fidan’ın tezlerini nasıl ortaya koyacağına bağlı olduğunu öne sürdü.

Gazete, birçok şeyin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in AB Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceği yemekteki duruşuna bağlı olduğunu da belirtti.

AB’nin 27 dışişleri bakanının Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya geleceği yemek kapsamında, Avrupa-Türk ilişkilerini ele alma fırsatı bulunacağı kaydedildi.

-Fidan-Yerapetridis görüşmesi

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın AB dışişleri bakanlarıyla çalışma yemeğine gelişi öncesinde dünden bu yana Brüksel’de bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’le görüşeceğini de yazdı.

Yerapetridis’in de Fidan’ın davet edildiği AB Dışişleri Bakanları çalışma yemeğine katılacağını kaydeden gazete, çalışma yemeği öncesinde Yerapetridis’in Fidan’la ikili bir görüşme yapacağını belirtti.

Gazete, görüşmenin konusunun diğer şeyler yanı sıra Avrupa-Türk ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve Eylül’deki BM Genel Kurulu öncesinde Türk-Yunan ilişkileri olacağını kaydetti.

Gazete, başka bir haberinde ise, cuma günü AB Savunma Bakanlarının gayri resmi toplantısının yapılacağını ve buna Borrell’in başkanlık edeceğini ekledi.

Alithia ise haberi “Yerapetridis ile Fidan Bugün Görüşüyor” başlığıyla yer verdi.