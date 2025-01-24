Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında verdiği burslara başvurular bugün başladı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2025/26 Akademik Yılı AB Burs Programı'na 2 Nisan Çarşamba günü Kıbrıs saatiyle 23.59'a kadar başvuru kabul edilecek. Başvuruların çevrimiçi ortamda www.euburs.eu. adresindeki AB Bursları başvuru sayfasından yapılması gerekiyor.

Açıklamada, 5 milyon Euro bütçeli programın, Kıbrıs Türk toplumuna Avrupa Birliği'nde farklı alanlarda ve düzeylerde eğitim, öğretim ve mesleki gelişim fırsatları sunduğu kaydedildi.

Programın genel hedefinin, adanın yeniden birleşmesine katkıda bulunmak olduğu belirtilen açıklamada, bu ilave fon ile birlikte, bu programa bugüne kadar tahsis edilen toplam bütçenin 43 milyon Euro’ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 2025 yılında da devam edecek olan programın, öğrencileri, profesyonelleri ve yetişkin öğrenenleri destekleyerek AB Yardım Programı'nın Kıbrıs Türk toplumunu AB'ye daha da yakınlaştırma hedefine katkı sağlamaya devam edeceği ifade edildi.

Burs Programının, yazılım mühendisliği, yeşil teknolojiler ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun diğer alanlarda genel bilginin yanı sıra teknik ve sosyal becerilerin geliştirilmesini teşvik ederek toplumun ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçladığı kaydedildi.

AB'nin bireylerin dijital ekonomide tam olarak yer almalarını sağlama yönündeki taahhüdüyle uyumlu olan bu çabaların, genel ekonomik büyümeye katkı sağladığı ve 2025 Avrupa Dijital Vatandaşlık Eğitimi Yılı'nı desteklediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“AB Burs Programı kapsamında, burs çağrısına ek olarak, 2007 yılından bu yana burslardan yararlanan yaklaşık 2 bin 300 Kıbrıslı Türk arasında bağlantı kurmayı hedefleyen Mezunlarla Bağlantı girişimi de yer almaktadır. Çeşitli ve kapsayıcı bir mezun ağı oluşturarak katılımcılara burs deneyimlerinin ötesinde sürekli destek sağlayan bu girişim, etkin bir destek ağı sunmaktadır. 2024/25 Akademik Yılı boyunca, yaklaşık 140 Kıbrıslı Türk, tıp, kentsel tasarım ve sürdürülebilir canlandırma, sürdürülebilir üretim geliştirme, Avrupa Birliği çalışmaları ve insan hakları gibi çeşitli alanlarda eğitim görmek üzere 19 farklı üye devlette AB burslarından faydalanmıştır.”