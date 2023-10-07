AB Bilgi Merkezi bugün 11.00-13.00 saatleri arasında Büyükhan’da "Avrupa Dilleri Fuarı" düzenliyor.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada, fuarın , Avrupa Birliği'nin dil çeşitliliğini sergilemeyi ve çok dilli iletişimi teşvik etmeyi amaçlayarak öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve çocuklara yönelik düzenlendiği kaydedildi.

Etkinlik Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, İş birliği Müdürü Stefan Simosas’ın açılış konuşmasıyla başlayacak

Fuarda, “Birlikte AB Dillerini Keşfedelim” eğitim serisi kapsamında her dil için farklı stantlar bulunuyor. Aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumu için hayata geçirilen dil alanındaki programları tanıtmayı amaçlayan stantlar da yer alıyor.

Fuarda, AB Burs Programı ve AB tarafından finanse edilen Dil Alanında Destek Projesi de tanıtılacak