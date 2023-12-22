Etkinlikte, insan hakları ve ifade özgürlüğüne ilişkin söyleşi ve film gösterimi olacak

Avrupa Birliği’nin (AB) destekleri ve AB Bilgi Merkezi organizasyonunda, Evrensel İnsan Hakları Günü kapsamında bugün “Sinemanın Işığında İnsan Hakları” etkinliği yapılacak.

KTAMS’ta yer alacak halka açık etkinlik, mini bir söyleşi ve belgesel-film gösterimini içeriyor.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik saat 17.00’de açılış konuşmaları ile başlayacak ve 20.00’ye kadar devam edecek.

Açılış konuşmalarının ardından Gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı moderatörlüğünde “İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü” konulu söyleşi yapılacak. Söyleşiye insan hakları savunucusu ve avukatı Öncel Polili konuşmacı olarak katılacak.

Söyleşinin tamamlanmasının ardından Slovakya’da yaşanan gerçek bir hikayeyi konu alan “Bir Gazetecinin Öldürülüşü (The Killing of a Journalist) isimli filmin gösterimi yapılacak.

Etkinlik resepsiyonla son bulacak.