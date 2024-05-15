Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen Nijerya uyruklu 36 yaşındaki Chinedu Damian Nwoy tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14.05.2024 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Lefkoşa’da meydana gelen araç yangını meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa Adli Şube'ye gelen Chinedu Damian Nwoye'nin yapılan muhaceret kontrolünde 30 Ağustos 2021 tarihinde öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ancak yasal işlem yapmayarak, 29 Kasım 2021’den tutuklandığı 14 Mayıs 2024’e kadar 929 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, İçişleri Bakanlığından yapılan soruşturmada da zanlının ikamet izinsiz olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Zanlının Nijerya uyruklu olduğunu, ülkede yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.