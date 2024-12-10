(Kamalı Haber) Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilerek tutuklanan Emmanuel Esionye bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 09.12.2024 tarihinde, saat 17:00 raddelerinde, Lefkoşa Özker Özgür Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan devriye esnasında, Lefkoşa'da sakin Emmanuel Esionye'nin yapılan muhaceret kontrolünde, 915 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, İçişleri Bakanlığı ile de yazışmalar yapılacağını, zanlının bu süre içerisinde herhangi bir suç işleyip işlemediğinin aştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının alınacak ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için ,3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.