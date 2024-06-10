Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da infiale neden olan 9 yaşındakini öz oğlunu boğma girişimi olayı ile ilgili olarak tutuklanan anne N.Y tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal huzurda bulunan zanlı N.Y (K-41)’nin “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ciddi Darp, Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 9 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Marmara Bölgesi adresinde ayni yerde sakin psikolojisi bozulduğu gerekçesi ile planlayarak, bir gün önce Girne'de kalmış olduğu oteldeki bornoz üzerinden almış olduğu 150 cm uzunluğundaki bornoz kuşağı ile henüz 9 yaşındaki oğlu A.Y'nin (E-9) boğazını öldürmek kastı ile sıkıp öldürmeye teşebbüs etmiştir. Polis çocuğun 112 acil servis ambulansı ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığını mahkemeye aktardı. Polis olayla ilgili olarak olay yerinde yapılan incelemede olay mahallinde tespit edilen şüpheli leke örnekleri, üzerinde şüpheli leke bulunan halı ve zanlının, müştekinin boğazını sıkarken kullandığı bornoz kuşağı da tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. polis memuru Emrah Turgal zanlının eşine ve çevrede bulunan komşusuna yaptığı ilk sözlü beyanı "oğlumuzu Öldürdüm" "boğdum öldürdüm" olmakla birlikte olay mahalline giden polis ekibine de ilk beyanatı "psikolojim bozuldu, boğdum oğlumu" olduğunu söyledi. Polis aynı tarihte zanlının derdest Emri gereği tutuklandığını gönüllü ifade verdiğini ve bu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirtti. Polis ayni tarihte çocuğun Acil servisdeki muayenesine müteakip taburcu edildiğini meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını söyledi. Polis memuru Turgal mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlının işlemiş olduğu suç ile alakalı olarak ilgili zamanda cezai ehliyetinin olup olmadığının öğrenilmesi amacıyla Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın selameti için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlı N.Y’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.