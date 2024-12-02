Toplumda özel eğitime gereksinim duyan bireylerle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Algım Özel Eğitim Merkezi Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası”nın 9’uncusu, Telsim’in katkılarıyla Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

9. Engelsiz Basketbol Turnuvası’na Algım Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim okulu, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ve Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi’nden öğrencileri katıldı.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, maçların ardından çocuklara madalyalarını taktim etti.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, her yıl düzenlenen Engelsiz Basketbol Turnuvası’nda Telsim olarak yer almaktan, çocukların yüzlerindeki mutluluğa şahit olmaktan ve başarılarına ortak olup o heyecanı birlikte yaşamaktan son derece mutlu olduklarını aktardı.

Algım Özel Eğitim Merkezi Yönetici ve eğitimcilerine teşekkürlerini ileten Tüz, özel çocukların sosyal hayat içerisinde eşit şartlara sahip olduklarını ve farkındalığı artıran organizasyonlara destek vermeye her zaman devam edeceklerini aktardı.