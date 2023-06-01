Çatalköy’de dün E.B.’nin (E-87) kaldığı ikametgahta, polis tarafından yapılan aramada; bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 17 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.