Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasal Vesayetten Kaçırma suçlarında tutuklanan zanlı Uğurcan Bük tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, zanlı Uğurcan Bük’ün Yasal Vesayetten Kaçırma suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 19.06.2023 tarihinde saat 10:20 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Uğurcan Bük’ün (E-31), Lefkoşa'da Barbaros sokak Yeni camii Surlar içinde sakin B.Ş.Y.’yi (E-8) yasal vasisinden izin almadan marketten yemiş alacak vaadiyle kandırıp evinin önünden yürüyerek uzaklaştırıp vasisinin yasal gözetiminden çıkardıktan sonra yasal vesayetten kaçırma suçunu işlediğini anlattı. Polis, akabinde adı edilenin annesi Ş.Y.(K-46) tarafından evinden 450 metre uzaklıkta Haydarpaşa sokak üzerinde bulunan Turizm Bakanlığı önünde tespit edildiğini belirtit. Polis, aynı gün Uğurcan Bük’ün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve müştekiden yapılan soruşturma neticesinde sosyal hizmet memuru huzurunda ifadesinin temin edildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının tahkikata etki etme olasılığı olmadığını ve zanlının kadına Şiddet, Kanunsuz Uyuşturucu Madde, Kasti Hasar, Mahkeme Emrine Riayetsizlik; Eczacılık ve Zehirler Yasasına Aykırı Hareket suçlarından teminata bağlı olduğunu belirtti. Polis, ailenin şikayetçi olmadığını söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 30 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.