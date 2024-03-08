T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ercan Havalimanı'nda kadın çalışanlar ile yolculara, çiçek takdim etti.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür M. Serhat Özçelik, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Özçelik yayımladığı mesajda, “Kadınlar en büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Bu nedenle kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimize inanıyorum. Kadınlarımız sadece evin içerisinde değil, iş ve toplumsal hayatımızda da çok önemli role sahiptir” dedi.

Kadınların, eğitimli, bilgili ve bilinçli olmasının modern bir toplumun ön şartı olduğuna dikkat çeken Özçelik, “Kadınlar, özelde ailenin, genelde toplumun temelini oluşturmaktadır. Kadınlara hak ettikleri değerin gösterilmesi ve geleceğe güvenle bakmasının sağlanması herkesin görevidir” ifadelerini kullandı.

-İlk havacı kadınlara plaket ve çiçek takdimi

Dünya Havacı Kadınlar Haftası da, Ercan Havalimanı'nda kutlandı. T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından Sivil Havacılık Dairesinin ilk Müdiresi Feray İleri, ilk kadın Hava Trafik Kontrolörü Şule Akşit, ilk kadın Haberleşme Şube Amiri Naciye İlkman ve Türk Hava Yollarının (THY) ilk kadın Kıbrıs Müdiresi Pınar Ayvaz Arıkan’a plaket ve çiçek takdim edildi.

Ercan Havalimanı'nda yer alan plaket törenine, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ve T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı da katıldı. Plaketler, Şevki Turanlı tarafından verildi.

-Turanlı

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, kadın çalışan oranlarının yüzde 51 olmasının, bu konuya verdikleri önem ve değerin bir göstergesi olduğunu belirterek, işletmenin yönetici pozisyonundaki kadın istihdam oranının ise yüzde 51.72 olmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Ülke havacılığına ve havacı kadınlara verilen desteği sürdürerek, bu yıl ilk kez Havacı Kadınlar Haftası’nın kutlandığını kaydeden Turanlı, ülke havacılık tarihine iz bırakmış havacı kadınlarına plaket takdim edildiğini belirtti.

Havacılık sektörüne değer katan tarihe geçen tüm kadınları minnetle anan Şevki Turanlı, “Bu alana gönül vermiş geleceğin havacısı olacak eğitim alan öğrenciler dahil tüm havacı kadınların Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nı kutlarız” dedi.