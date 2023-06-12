Devlet Piyangosu’ndan “49369" numaralı biletle 1 buçuk milyon TL kazanan Girne sakinlerinden Eyüp Bağcı, ikramiyesini aldı.

8 Haziran’da çekilen bilet, Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satıldı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, ikramiyeyi teslim aldıktan sonra konuşan Eyüp Bağcı, her zaman bilet aldığını, şansını denemekten hiç vazgeçmediğini söyleyerek teşekkür etti.

Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, Eyüp Bağcı’yı tebrik ettikten sonra, 20 Temmuz özel çekilişine büyük ikramiyenin 2 Milyon TL olduğunu kaydetti.

Sunalp, 20 Temmuz’daki çekilişin ikramiye çıkana kadar devam konseptiyle yapılacağını, biletlerin satışta olduğunu belirtti.

Turgut Sunalp, vatandaşları piyango biletlerini resmi siteden kontrol etmeden atmamaları konusunda uyararak, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesinin piyangolar.gov.ct.tr olduğunu hatırlattı.

Sunalp, tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere buradan ulaşılabileceğini kaydetti.