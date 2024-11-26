7’nci Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali cuma günü Lefke’de başlıyor.

“Kardeşim Barışı Ne Zaman Yapacağız” ve “Şiir Barbarlığı Yenebilir mi?” ana temasıyla gerçekleştirilecek, cuma günü Cengiz Topel Meslek Lisesi’nde yapılacak etkinlikle başlayacak festival, pazar günü tamamlanacak.

Festival komitesi adına yazılı açıklama yapan Tamer Öncül, bu yıl yabancı konuklarla birlikte festivale 38 şairin katılacağını belirtti.

Festival kapsamında, Lefke Ağaçlı Kahve’de bir araya gelinecek, Fikret Demirağ’ın doğduğu sokak, Lefke Bandabuliya’daki şiir odası ziyaret edilecek, Soli Antik Tiyatro’da şiir ve müzik dinletisi olacak, Lefke Evi’nde açılış kokteyli düzenlenecek. Festivalin bu yılki konuk dili Almanca olacak.

Festivale ulaşım için ücretsiz minibüs de kaldırılacak. “FİKRET DEMİRAĞ Şiir Otobüsü” için 0533 883 2010 numaralı telefona ulaşılabilecek.

Tamer Öncül, Yusuf Nidai, Zeki Ali, Aziz Kaya, Emine Demirağ Hasan Karlıtaş ve Münevver Ebedi’den oluşan Festival Komitesi öncülüğünde Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği ve Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği iş birliğinde düzenlenen festivale kurumlar ve müzisyenler de gönüllü destek veriyor.