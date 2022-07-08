Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bizim ofis başbakanlığın tam karşısında olduğu için gireni çıkanı genelde görürüz…
Orada yapılan eylemleri de tabi ki!
Dün yine ana baba günüydü…
Bir yanda maaşlarını alamayan taşeron işçiler, diğer yanda Başbakanlığın önünde çadır kuran CTP’liler!
18 vekil de içeride başbakan ile görüşüyor…
Bu arada sosyal medyada da CTP’ye karşı muhalefet yapanlar yok değil!
Niye mahkemeye gidiyorlarmış…
Yeniden mi elektriksiz kalalım diye sitem edenler!
Yani böyle düşünenler çok ayıp ediyor doğrusu…
Ortada büyük bir usulsüzlük var!
Sadece son 4 alımda bu ülke 79 Milyon TL’ye yakın kazık yemiş…
Kimse bu paraları hortumlayanları sorgulamıyor da işin peşine düşen CTP’yi eleştiriyor!
CTP dün istese bütün partilisini kapıya dayar, binlerce kişinin eylemine dönüşürdü…
Onlar gittiler efendice hesap sordular ve istedikleri belgeleri de aldılar!
Bundan sonra artık yargı ne derse odur…
Gerekirse 3 gün değil günlerce elektriksiz kalalım!
Yeter ki artık devleti soyup soğana çevirenler çıksın ortaya…
Yargılansınlar, haksız yere kazandıkları için hesap sorulsun!
Buna sadece CTP değil UBP de dahil tüm siyasi partiler destek vermeli…
Anlaşılan artık bu ülkede kelleler gitmeden ayağa kalkamayacağız!
Burada devletin değil aslında halkın cebinden fazladan çıkan 79 Milyon TL’den bahsediyoruz…
Bu arada kötü bir haber;
Artık kesinti olmayacak dediler belki yüreğimize su serpildi ama çok da rahat olmamak gerek…
Dersimizi aldıysak ne ala!
Almadıysak daha karanlık günler ve bol sivrisinekli geceler bizi bekliyor…
…
Önceki gün UBP MYK’sı toplanmış ve bir takım kararlar alınmış…
Resmi bir açıklama yak ama fısıltı gazetelerine göre Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınma teklifi yapılmış!
Öyle bir şey varsa niye açıklamıyorsunuz ki!
Bu toplantıyı kim yaptı, kimlere çağrıda bulunuldu, Sunat Atun’un bakanlık görevinden alınmasını kim istedi, oylama yapıldı mı?
Bu haberi duyunca kendi kendimize güldük doğrusu…
İçimizden kim kimi görevden alıyor diye sorduk!
Kesin olan tek bir şey var…
UBP içinde Atun’u bu süreçte görevden alacak tek bir babayiğit bile çıkmaz!
Çıkamaz da zaten…
Oturun oturduğunuz yerde de onu görevden almak isterken siz kendi görevinizden olmayın!
Var mı aranızda böyle bir delikanlı…
…
Suç örgütü lideri olduğu için ülkesinden kaçan Sedat Peker hemen her açıklamasında büyük ses getiriyor…
Devletin içindeki kirlilikten bahsediyor!
Biz de Türkiye’de olan güzel şeyleri değil de olmayanların üzerine balıklama atlamışız…
Orada milyarlar konu olurken bizim çapımız küçük olduğu için giden milyonları konuşuyoruz!
Ama sadece konuşmakla kalıyor işte…
Bu ülkede yıllardan beridir hep ne istedik;
Temiz toplum…
Şeffaflık!
Karanlıklarda hiçbir şeyin kalmaması…
Lütfen gelene de gidene de bir bakınız!
Gelen oturuyor koltuğa, bırakmamak için büyük çaba sarf ediyor ama temiz toplum olmaya gelince eskiden verilen sözler unutuluveriyor…
Kirlilik de büyüdükçe büyüyor!
…
Alın size yeni bir fırsat…
Hükümeti ve muhalefeti ile!
Sivil toplum ve tüm vatandaşları ile…
Temiz toplum ile temiz toplum!
Kelleler gidecekse de gidecek…
Bir zamanlar vergi rekortmeni olan Kıb-Tek’i kimler bugünlere taşıyıp batırdı!
Siyasetçi, yönetimler, sendikacılar, iş insanları.
Hatta gazeteciler mi?
Niye bir adım atmıyorsunuz ki!
Halkın cebinden çıkanı yutanlar, hortumlayanlar çıksın ortaya, hesap sorulsun…
Günlerce, haftalarca karanlıkta kalacaksak da kalalım!
Yeter ki artık bir yerlerden başlansın…
Ak koyun kara koyun da ortaya çıksın!
Yüreğiniz yeter mi?
MESAJ KUTUSU
Sayın Hasan AKYİĞİT, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanı olarak sizin geçmiş görevleriniz için bir takım dosyaların hazırlanıp basına servis edilmek için beklemede olduğunu biliyor musunuz? Bazı kapatılan dosyalar yeniden açılırsa sakın şaşırmayın olur mu?
…
Sayın Emrullah TURANLI, ilgili bakan Yeni Ercan Havaalanının 20 Temmuz tarihine teknik olarak yetişmeyeceğini söyledi ya artık bundan sonrasını da siz düşünün. Hem verdiğiniz sözler hem de vergi borcunuzun ertelenmesi çok bir işe yaramamış olsa gerek değil mi?
…
Sayın Tansel NİZAM, marketçiler birliği olarak bari siz şikayet etmeyin yani! Sattığınız ürünlerin yerlerini doldurmakta zorluk çekiyormuşsunuz, vatandaş o ürünleri almak için neler çekiyor biliyor musunuz? Bu sürecin en karlısı sizsiniz hadi artık kabul edin…
…
Sayın Emir AKYILLAR, Çevre Koruma Dairesi Müdürü olarak bu sıralar en fazla düğün mekanları ile eğlence yerlerinden ses kirliliği denetimlerini artırmanız isteniyor. Bu arada yapılan bir çok şikayete de yanıt alınamadığı iddia ediliyor, haberiniz olsun istedik!
…
Sayın Faiz SUCUOĞLU, UBP MYK’sının Sunat Atun’un bakanlık görevinden alınmak istenme kararı var mı yoksa bunlar sadece fısıltı gazetelerinin birer ürünü mü? Hem partilileriniz hem de kamuoyu bu konuda resmi bir açıklama bekliyor…
…
Sayın Rifat GÜNAY, Kalkınma Bankası ile Koop Bank konusunda yaptığınız açıklamalar her iki bankanın da yakında Merkez Bankası’na bağlanacağı algısı yaratmış olmalı ki bu konuda çeşitli sorular gelmeye başladı. Bu konuda siyasiler ne diyecek bakalım!
…
Sayın Ahmet SOYALAN, trafikte uyuşturucu testlerinin başlanacak olması teşkilatın son yıllardaki en büyük başarısı olarak tarihe not düşülecek. Zira şimdiye kadar bu testler tamamen Türkiye’de yapılıyor ve sonuçların alınması aylarca sürüyordu…
…
Sayın Muslu AKGÜNEY, çalışma ofisinizde bazı baskılara maruz kaldığınız ve bir takım sıkıntılar yaşadığınız yönünde mesajlar gelmeye başladı. Hayırdır sizin gibi mülayim birisiyle kim bu kadar uğraşabilir ki!
…
Sayın Serhan AKTUNÇ, turizm sezonunun neredeyse ortasına geldik ama uçak biletleri konusunda hala olumlu bir gelişme olmadığı için kafalarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Bu konuda biraz detay verirseniz bu konudaki meraklıları da rahatlatmış olacaksınız…
…
Sayın Taner ULUTAŞ, Detay’ın rengi her geçen biraz daha solgunlaşmaya başladı. Tasarruf tedbirleri mi dersiniz yoksa bu bir eylem çeşidi midir? Bu mesaja karşı sizin de bir mesajınızı bekliyoruz artık…
…
Sayın Kaptan Ulus GÖKER, CTP’nin dünkü Başbakanlık çıkarmasında sizin de Sideeral Ltd. olarak dışarıda CTP eylem çadırında bulunmanız dikkatlerden kaçmadı. Hükümet edenler tam kadro sizin şirketi suçlarken bakalım mahkeme son sözünü nasıl söyleyecek!
…
Sayın Yalçın KOÇYİĞİT, Kıb-Tek yönetim kurulu üyeliğiniz hayırlara vesile olsun. Bu görevi bir kez daha almak için birkaç telefon yetti de arttı bile değil mi? Sorumluluğunuz hayli büyük kolaylıklar dileriz…