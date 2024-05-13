Fransa'da jüri başkanlığını Amerikalı oyuncu ve yazar Greta Gerwig’in üstlendiği 77. Cannes Film Festivali'nde 22 film, Altın Palmiye için yarışacak.

Amerikan sinemasının önde gelen oyuncularından Meryl Streep'in onur konuğu olacağı festivalin açılış töreni Cannes şehrindeki Grand Theatre Lumiere sahnesinde yarın yapılacak.

Bu yıl, oyuncu Gerwig'in jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor.

- Ebru Ceylan jüri üyesi

Festivalin ana yarışma jüri üyeleri arasında ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın eşi senarist ve fotoğrafçı Ebru Ceylan da bulunuyor.

Ayrıca jüride, Amerikalı oyuncu Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı senarist ve yönetmen Nadine Labaki, İspanyol yönetmen, yapımcı ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan aktör Pierfrancesco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ile Fransız aktör ve yapımcı Omar Sy da yer alıyor.

- 22 film, Altın Palmiye için yarışacak

Geçen yıl jüri başkanı Ruben Östlund tarafından Justine Triet'in "Bir Düşüşün Anatomisi" filmine verilen Altın Palmiye ödülü için bu yıl 22 film yarışacak.

Festivalin açılışı Quentin Dupieux'nün Fransız komedi filmi "İkinci Perde" (Le deuxieme Acte) ile yapılacak.

Festival kapsamında Fransız aktris, yönetmen, senarist ve yapımcı Judith Godreche'in cinsel şiddet mağdurlarının hikayelerine odaklandığı kısa metrajlı filmi de gösterilecek.

25 Mayıs'ta kadar sürecek festivalin kapanışında ödüller sahiplerini bulacak.

- Grev çağrısı festivalde aksamalara yol açabilir

77. Cannes Film Festivali'nde sinema ve festival çalışanlarının grev çağrısı nedeniyle aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Sinema çalışanlarının oluşturduğu "Ekranların Arkasındaki Yoksulluk" (Sous les Ecrans la Deche) kolektifi, geçen hafta hem festival çalışanlarını hem de diğer sinema çalışanlarını kapsayan "etkinliği sekteye uğratabilecek" grev çağrısında bulundu.

Cannes Film Festivali yönetimi de festival çalışanlarının yetersiz ücret ve işsizlik sigortasına ilişkin gerekçelerle yapmayı planladıkları grev hakkında, Hollywood haberleriyle tanınan Deadline sitesine açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "Film festivalleri için sözleşmeli olarak çalışan, Fransız işsizlik sigortası reformundan etkilenen ve sosyal haklarındaki düşüşle mücadele etmek zorunda kalan personelin karşılaştığı zorlukların farkında oldukları" belirtilerek, sorunun çözümüne yönelik diyaloglar kurmaya hazır oldukları kaydedildi.

Genel İş Sendikasının (CGT) Görsel-İşitsel ve Sinema Uzmanları kolu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, festival çalışanlarının planladıkları grevi desteklediklerini bildirdi.

- İlk Cannes Film Festivali 1946'da yapıldı

İlk olarak 1-20 Eylül 1939'da düzenlemesi planlanan Cannes Film Festivali, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle o yıl iptal edildi.

Savaşın ardından ilk Cannes Film Festivali 1946'da düzenlendi. 1954'e kadar festivale katılan en iyi yönetmenlere festivalin "Büyük Ödülü" takdim edildi.

Festivalin sembolü haline gelen "Altın Palmiye" ödülü, ilk olarak 1955'te Amerikalı yönetmen Delbert Mann'ın "romantik drama" türündeki "Marty" filmine verildi.

Altın Palmiye ödülü, Cannes kentinin armasındaki palmiyeyi temsil ediyor.

Türkiye, ilk defa bu ödülü 1982'de Yılmaz Güney'in "Yol" filmiyle alırken, 2014'te de Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filmi Altın Palmiye'ye layık görüldü.