Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dizi endüstrisinin en prestijli ödüllerinden Emmy'ler pazar gecesi düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Gecenin en prestijli kategorisi olarak kabul edilen En İyi Drama alanında ödülü tarihi Japon dizisi Shogun aldı. Böylelikle ödül ilk kez bir yabancı yapıma (İngilizce olmayan) verilmiş oldu.

Shogun drama dalında En İyi Aktör ve En İyi Aktris ile birlikte toplam dört ödülü kucakladı.

Hiroyuki Sanada drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüyle Emmy kazanan ilk Japon aktör olurken, birkaç dakika sonra En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Anna Sawai ise ikinci oldu.

Yılın ses getiren dizilerinden Baby Reindeer ise mini dizi dalına damga vurdu ve bu kategoride dört ödül aldı.

Bu yıl Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen 76'ıncı ödül törenini Kanadalı baba-oğul ikilisi Eugene Levy ve Dan Levy sundu.

İkili, 2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran sitcom Schitt's Creek'in yaratıcıları ve oyuncuları olarak tanınıyor.

Emmy Ödülleri üç ana kategoride veriliyor: Drama, komedi, ve mini dizi.

En İyi Drama kategorisinde son dokuz yılın yedisinde Succession veya Game of Thrones Emmy ödülünü almıştı. Her iki yapım da artık sona erdi.

75'inci Emmy Ödülleri töreni Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmiş ve Ocak ayında yapılmıştı.