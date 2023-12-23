Güney Kıbrıs’ta 74 mahkumun önceki gün, Noel ve yeni yıl dolayısıyla çıkarılan Başkanlık affıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, hapishanedeki aşırı doluluk nedeniyle son yıllarda sık sık rastlanan Başkanlık affı çerçevesinde bu yıl 56’sı yabancı uyruklu, 18’i de Rum olmak üzere 74 mahkumun serbest kaldığını yazdı.

Haberde, Başkanlık affından yararlanabilen mahkumlar için cinsel istismar, uyuşturucu ve diğer ciddi suçlardan hüküm giymemiş olma koşulu arandığı ifade edildi.