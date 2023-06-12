Dün saat 20:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir otelde, ailesi ile birlikte düğün davetlisi olarak bulunan Zehra VURUŞAN (K-7), oyun pistinde oynadığı sırada aniden rahatsızlanarak yere yığılmıştır. Zehra VURUŞAN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Hastanesine sevk edilerek burada “Çocuk Yoğun Bakım” servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.