Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ne demişti;
Kıb-Tek’te bir yıllık ortada olmayan para 600 Milyon TL civarındaymış!
Türkçesi şudur;
Kurumda son bir yılda 600 Milyon TL’lik soygun yaşanmış…
Hatta bazı kesimler açığın çok daha fazla olduğunu iddia ediyorlar!
Bu konuda artık son sözü Sayıştay söyleyecek…
Önüne konulan soruşturma dosyasında bir takım isimlerin de bulunduğu söyleniyor ki bu söylenti değil gerçektir!
İhalelerde yaşanan kepazelikler de ortada…
Birileri belli ki İçkale’ye yürü demiş o da yürüyor!
İhale süreci uzatılıyor ihalesiz olarak yine bu şirketten fahiş fiyata akaryakıt temini yapılıyor…
Ne soran var ne de sorgulayan!
Burada yapılması gereken tek şey siyasetin ve siyasetçinin kurumdan uzaklaştırılması…
Yani ilgili sendikanın da dediği gibi özerkleştirme!
Kurumun kurtuluşu buradan başlar…
Aksi halde daha çok tartışır, ama bir yere varamayız!
…
Nereye geleceğiz…
Sağlıktaki göz göre göre yaşanan kepazeliklere!
Ne yazık ki ihale sistemi en fazla sağlık konularını olumsuz etkiliyor…
G.Mağusa Hastanesi uzun bir süredir anjiyo cihazını bekliyor!
Sağlıkta olmazsa olmaz, hayati önem taşıyan bir konu bu…
3 Kere anjiyo makinesi için ihaleye çıkılmış!
İlkinde tek firma katıldı diye ne hikmetse iptal etmişler…
Diğer ikisinde de yüksek fiyat verildi diye iptal olmuş!
Bu makinenin yaklaşık fiyatı da sadece 6-7 Milyon TL civarında…
G.Mağusa’dan Dipkarpaz’a kadar tüm vatandaşlar bu hastaneden faydalanıyor!
Ama cihaz olmayınca da Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gönderiliyorlar…
Burada da yığılmadan dolayı aylar sonrasına randevu veriliyor!
Sonra da ani ölümler niye arttı diye açıklamalar yapılıyor…
…
Sağlık Bakanlığı makamına hayli heyecan ve vaatlerle başlayan Sevgili İzlem hanım…
Bu ülkenin üçte birine hizmet veren G.Mağusa Hastanesi’nde anjiyo cihazının olmaması zavallı bir sistemin göstergesidir!
Tabi ki bu konuda sizi suçlamıyoruz çünkü çok yenisiniz, kim bilir belki de bakan olup da gerçeklerle yüzleşince hayal kırıklıkları yaşadınız…
Deriz ki;
Lütfen geçmişe bir çizgi çiziniz ve yeni bir süreç başlatınız…
Hatta gerekirse gidin çalışanlarla birlikte hastanenin önünde eylem yapınız!
Ne demekmiş bir hastanede anjiyo makinesi olmasın…
İhale kepazelikleri nedeniyle insanlar mahrum kalsın!
Kıb-Tek’te sadece bir yılda 600 Milyon TL’lik hırsızlık ve soygun yapılır, birileri haksız kazanç elde ederken, değeri en fazla 7 Milyon TL olan anjiyo cihazının hastaneye kazandırılması için gerekirse hükümetin diğer makamları ile kavga yapın…
O da mı olmadı!
Bu makam sizin olsun diyerek istifa edin…
Bunu kahraman olmak için filan yapmanızı istemiyoruz!
Şu anda sağlıkta en tepedeki makamsınız…
Sorumluluğunuz kahraman olmak filan değil, sadece halkın çağdaş sağlık hizmetleri almasından başka bir şey değildir!
…
Bu arada…
Eski Sağlık Bakanlarından Dr. Ali Pilli geçen gün sosyal medyada kliniğinde muayenelere başlayacağını duyurdu bir de fotoğraf paylaştı!
Muhalifler ortalığı kaldırdı…
Neymiş reklam yapmak yasakmış filan!
Tam da güler misin yoksa ağlar mısın durumları…
İnsan ancak bu kadar samimiyetsiz olur yani!
Bu ülkede siyasi görüyü ne olursa olsun ikinci iş yapmayan devlet hekimi yoktur…
Hatta bazıları var ki bu ülkenin hastanelerine gitmesin de kendi özel anlaşmalı yurt dışındaki hastanelerden hasta karşılığı komisyon alanlar bile var!
Şimdi kalkmışlar Pilli’yi yasaları çiğnediği için eleştiriyorlar…
Bunlar lütfen önce aynaya baksınlar!
İğneyi kendilerine çuvaldızı da başkalarına batırsınlar…
Ya da susup otursunlar!
Daha fazla komik duruma düşmesinler…
MESAJ KUTUSU
Sayın Hasay TAÇOY, 25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlerde UBP’den Lefkoşa Belediye Başkan adayı olarak düşünüldüğünü, bu konuda siyasi kulisler yapıldığını biliyor muydunuz? En güçlü olduğunuz Lefkoşa’da hiç de fena fikir olmasa gerek değil mi?
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, bu ülkede değeri sadece 7 Milyon TL’lik bir anjiyo cihazı bile ihalelere takılıyorsa, ortada büyük bir yanlışlık ya da ihale çeteleri var demektir. G.Mağusa Hastanesi ve tabi ki bölge halkı uzunca bir süredir bu cihazı bekliyor, bunun temin edilmesi de tamamen sizin sorumluluğunuzda…
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Sayın Redif NUREL, Binboğa Yönetim Kurulu olarak topluca uyumsuzluk gerekçesiyle görevden alındığınızı duyduk. Bu arada uzun bir süredir yönetim kurulu toplantıları yapılmayıp Boğaz Harup fabrikasında bir takım yolsuzluk olayları da kapatılmaya çalışılıyormuş, bakalım yeni yöneticiler hayati kararları almayı başarabilecekler mi?
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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, geçtiğimiz hafta Mağusa Hastanesine alınan bir işçi partili olmayınca ortalığı hayli karıştırdığınız konuşuluyor. Vatandaş devlette iş alacak diye illa ki partinizin rozetini mi taşımalı yani!
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Sayın Fikri ATAOĞLU, Koop-Bank ve Vakıflar Bankası’nın sizin bakanlığınızın altına verilmesi için bir çalışma başlatıldığını duyduk. İyi de bunun karşılığında sizden hangi kurumları alacaklar bunların neler olduğunu biliyor muydunuz, sürprizlere açık olmak gerek değil mi?
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Sayın İsmail ARTER, adaylık konusunda her hafta karar değiştirirken bu kez nihai bir kararla adaylığınızı kesinleştirdiğiniz söyleniyor. Bu arada yerinizi görmek için de kamuoyu yoklamaları yapmanız ona göre politikalar üretmeniz öneriliyor, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Ersoy İNCE, rahatsızlığınızdan dolayı yıllarca MTG maçlarına gidemezken bu kez dostlarınızın katkılarıyla Değirmenlik maçında özlem giderdiğinizi memnuniyetle öğrendik. Sizin için iyi bir doping olmuştur tez zamanda eski sağlığınıza kavuşmanızı temenni ederiz…
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Sayın Ayhan ARIKLI, sosyal medyada yaptığınız paylaşımlarda bakan olan kardeşinizi zaman zaman sıkıntıya soktuğunuz gözlemleniyor. Hükümetin bir başka bakanını hedef göstermeye devam ederseniz ileride gerçekten de bir hükümet krizi yaşanabilir, daha duyarlı olmak gerekir değil mi?
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Sayın Halil İbrahim AKÇA, ülkede yeni büyükelçi konusunda son dakikaya kadar sizin adınız anılıyordu ancak Maraş konusunda ileriki günlerde bir takım gelişmeler yaşanacağı için Feyzi beyde karar kılındı. Bu arada Brezilya’daki yeni göreviniz için tebrik eder başarılar dileriz…
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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, DP MYK seçimlerinde bir takım listeler dolaşmaya başlayınca listeye giremeyip istifa kararı dahil bir takım radikal önlemler almayı düşündüğünüz konuşulmaya başlandı. Siyasette daha çok yenisiniz, acele kararlar üretmemek gerek!
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