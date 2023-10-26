Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de sanayi bölgesinde işçi yatı evinde yapılan kontrolde ülkede kaçak oldukları tespit edilerek, tutuklanan 5 Pakistanlı, bir Nijeryalı ve bir Bangladeşli zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Gökhan Toklu olguları aktardı. Polis memuru, 23 Ekim 2023 tarihinde 20:00-24:00 saatleri arasında Alayköy'de 1.etap ve 2.etap sanayi sitesi içerisinde düzenlenen asayiş operasyonu kapsamında arama yapılan işçi yatı evlerinde KKTC'den ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 7 kişinin tutuklandığını söyledi. Polis, tutuklanan 7 kişiden Md.Shajan Gazi’nin (Bangladeş) 79 gün, 37 gün, Muhammad Ali Mazhar Hussaın’in (Pakistan) 118 gün, Muhammad Asim’in (Pakistan) 2023 yılı Ağustos ayından itibaren, Muhammad Ehsan Tanver’in(Bangladeş) 2023 yılı 4 Temmuz'dan itibaren, Uzair Nısar’ın (Pakistan) 2023 yılı 15 Temmuz'dan itibaren, Kingsley Ogwuba’nın (Nijerya) 537 gün ve Muhammad Tayyab’ın (Pakistan) 1016 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını söyleyerek, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlılar ise ülkeye gelir gelmez çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi. Bilgeç, zanlıların kaçak olarak çalıştığı iş yerleri ile ilgili soruşturma yapılmasına, sonucun 14 gün içerisinde mahkeme huzuruna sunulmasına direktif verdi.