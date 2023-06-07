Büyükelçi Feyzioğlu çağrı yaptı Büyükelçi Feyzioğlu çağrı yaptı

Serbest piyasada saat 9.35 itibarıyla 23,20 TL'den alınan euro 24,65 TL'den satılıyor. 28 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 28,65 TL olarak belirlendi.

Dolar ise 21,70 TL'den alınıp, 23,10 TL'den satılıyor.