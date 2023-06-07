Serbest piyasada saat 9.35 itibarıyla 23,20 TL'den alınan euro 24,65 TL'den satılıyor. 28 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 28,65 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 21,70 TL'den alınıp, 23,10 TL'den satılıyor.
Serbest piyasada saat 9.35 itibarıyla 23,20 TL'den alınan euro 24,65 TL'den satılıyor. 28 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 28,65 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 21,70 TL'den alınıp, 23,10 TL'den satılıyor.
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