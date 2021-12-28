Levent Özadam - Mesaj Kutusu
UBP’nin olaylı kurultayları malum…
Başbakan nasıl önce genel başkan sonra da Başbakan oldu en iyi tabi ki kendi bilir!
Ama o günlerden bugünlere kadar da hep Ankara’nın istemediği adam olarak anıldı, muhalefet de bunu tepe tepe kullandı…
Sonra ziyaret krizi yanıyor denmeye başlandı!
Gerçekten de Başbakan olduktan sonra Ankara’ya ziyaret gerçekleşmeyince söylentiler daha da yoğunlaştı…
Başbakan olmuştu ama ülke de büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşmaya başlamışı!
Maaşlar ödenecekti ödenmeyecekti, 13’ncü maaş sıkıntısı konuşulmaya başlandı…
Tabi bir de Ocak ayında yapılacak olan genel seçimler vardı!
Sucuoğlu’nun işi gerçekten de kolay değildi…
Bu süre zarfında kendisiyle çok kez telefonda konuştuk, görüşlerini almaya çalıştık!
Sıkıntısını her ne kadar hissettirmemeye çalışsa da ep biz de biraz tecrübeliyiz ya anlayacağımızı anladık…
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Dün bir telefon görüşmesi daha yaptık kendisiyle…
Ses tonu eskisinden çok daha güçlü ve neşeliydi!
İlk müjdeyi de bize verdi…
Ankara’dan imzalanan protokoller gereği 670 Milyon TL gelmesi için bütün işlemler tamamlanmıştı!
Ankara Sucuoğlu’nu ve haliyle bu sıkı dönemde Kıbrıs Türkünü yalnız bırakmamıştı…
Sucuoğlu için çok daha önemlisi Fuat Oktay ile telefonda görüşmüş beklenen ziyaret tarihi de belirlenmişti…
Tabi ki bunlar ülke için, yaşanan ekonomik sorunlar için önemli gelişmelerdir!
Ama yine de Ankara’ya bağımlı olduğumuz gerçeğini ortadan kaldırmak…
Seçim sonuçları ne olursa olsun, iktidar olacak olan parti ya da partiler artık kendi ayakları üzerinde duracak bir yapıyı oluşturmazlarsa Kıbrıs Türkü hiçbir zaman önünü göremeyecektir!
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Bu arada izlediğimiz kadarıyla siyasi partiler yine yüksekten uçuyor…
Geçmişte olduğu gibi öyle genel seçimlere yoğun ilgi filan yok!
Ama açıklamalarına bakarsanız ziyaretler coşku içinde geçiyormuş…
Yoğun ilgi filan varmış!
Servis edilen fotoğraflara bakıyoruz, seçmen daha çok adaylar ve partililer var…
Hele de açık pazarlardaki kucaklaşmalara hiç aldanmayın!
Fiyatlar öyle bir uçmuş ki milletin kan beynine sıçramış durumda…
Mümkün olduğu kadar az alıyor, parasını tasarruflu kullanmaya dikkat ediyor!
Sahi siyasiler etiket fiyatları bu kadar uçmuşken nasıl olur da vatandaştan oy istemek için pazar yerlerine gidiyor bu da çok ayrı bir tartışma konusu…
İnsanımızın büyük çoğunluğu da siyasetten bıkmış usanmış durumdalar!
Siyasete zaten uzun bir zamandır güvensizlik ve kızgınlık var…
Ama bu kez çok daha farklı bir atmosfer var dışarıda!
İnsanların alım gücü düştükçe de eğer ciddi bir önlem alınmazsa önümüzdeki günlerde kaos ortamı da içinden çıkılmayacak bir noktaya gelecek…
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Elimizde yapılan birkaç anket çalışması var…
Öncelikle vatandaş oy kullansın mı kullanmasın mı daha buna bile karar verememişler!
Artık sandığa gidip de orada iradesini ortaya koymak bile zul geliyor insanlara…
Şimdiye kadar verdik de ne oldu diyenler hızla artıyor!
Bir de boykotçu kesim var ya…
Onların ki siyasi olsa da artık bir kesim vatandaşı da etkilemiş olsalar gerek ki ‘boykot’ demeye başladılar!
Onların derdi tamamen ekonomik sıkıntılar…
İnançlarını yitirmiş birçok insanımız!
Gözlendiği kadar partiler seçim gezilerinde mühre çalışsa da oy kullanacak olan seçmen sanki de ağız birliği yapmış gibi karma oy kullanacaklarını söylemeye başladı…
Parti fanatiklerini bir yana bırakıyoruz ama anket çalışmalarında bile karmacıların hızla yükseldiği dikkatlerden kaçmıyor!
Karma ve yeni isimler…
Aslında adayların birçoğu da bunun farkında ve ülke genelinde karma listeler hazırlamaya başladılar!
Onların asıl amacı partinin kaç vekil çıkaracağı filan değil, kendilerinin bir şekilde meclis koltuklarından biri kapması…
Onlar böyle düşününde seçmen niye mühre ağırlık versin ki!
Onun içindir 23 Ocak akşamı her türlü sürprizlere hazırlıklı olmak gerek…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, Ankara’dan para müjdesi ve hele de Fuat Oktay’dan randevu alınca bir hayli rahatladığınız gözlemleniyormuş. Siz yine de Şu Malta örneği projesini bir an önce hayata geçirin ki Kıbrıs Türkünün de refah seviyesi şimdikinden çok daha fazla artsın…
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Sayın Önder SENNAROĞLU, 23 Ocak gününü intikam günü ilan ettiğiniz ve bölgede bir çok kesimde özel ekipler kurduğunuz konuşuluyor. Gazanız mübarek olsun bakalım bu özel harekatınız seçim sonuçlarını nasıl etkileyecek doğrusu biz de çok merak etmeye başladık…
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Sayın Koral ÇAĞMAN, bakanlığınıza bağlı Çalışma Dairesi’nde geçici çalışanlara imza yetkisi verilmesi nedeniyle bazı mahkemelik olaylar yaşanmaya başlamış. Bu konuda bilginiz var mı yoksa sizden habersiz birileri yasaları ayaklar altına mı alıyor?
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Sayın Alişan OŞAN, yeni isim ve yeni yüzler görmek isteyen seçmen kesiminde payınızın bir hayli fazla olacağı konuşulmaya başlandı. Yine de bizim seçmen biraz sırt sıvazlamak ister, ülke genelinde ziyaretleri ihmal etmemekte yarar görüyoruz…
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Sayın Evrim HINCAL, TDP’de seçim çalışmalarında özellikle Lefkoşa’ya daha fazla ağırlık vermeniz konusunda uyarılar gelmeye başladı. Şunun şurasında az bir süre kaldı artık sokağa dökülme zamanı gelmedi acaba?
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Sayın Ahmet İŞCAN, genel seçimlere yönelik yüz yüze anket çalışması başlattığınız ve sonuçları da yakında kamuoyuyla paylaşacağınızı duyduk. İlk üç sırayı duyduk ama yine de resim açıklamayı sizin açıklamanız daha iyi olacak değil mi?
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Sayın Ali PİLLİ, Omicron varyantına karşı vatandaşı uyardınız ama bakanlık olarak ne gibi önlemler alacağınızı açıklamadınız. Hele de hafta sonu yeni kutlamaları nedeniyle insanlar neredeyse kucak kucağa kutlamalar yapacak umarız çok geç olmadan denetleme çalışanlarının sayısını artırırsınız…
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Sayın Talip ATALAY, pek kıymetli babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Mehmet ÇAKICI, ilçe başkanlıklarında ve seçim ziyaretlerinde Atatürk posterlerinin hayli fazla olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Anlaşılan o ki kurtuluş savaşının yakında başlayacağını ima etmeye çalışıyorsunuz. Hadi bakalım gazanız mübarek olsun…
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Sayın Mehmet Ali GÜRÖZ, Binboğa Yem Fabrikasında görevden alam ve atamaların ayrıca bazı çalışanların yakınlarına sağlanan kolaylıkların artık çizmeyi aştığı yönünde şikayetler geliyor. Bir araştırın bakalım kimler devletin malını babasının çiftliği olarak kullanıyor…