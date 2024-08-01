62. Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor.

Mehmetçik Festival alanında yer alacak etkinliklerde, halk dansları, konserler, Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması, uluslararası güreş müsabakaları, modern fans, jimnastik lazer şov ve ateş şovu ve tavla turnuvası etkinlikleri yer alacak.

Kıbrıs’ın en köklü festivallerinden biri olan Üzüm Festivali’nde, yerel sanatçıların yanı sıra Türkiye’nin ünlü sanatçısı İrem Derici de konser verecek.

-Festival programı

Yarın saat 19.30’da başlayacak festival, 11 Ağustos Pazar akşamı tamamlanacak.

3 Ağustos Cumartesi saat 11.00’de MTÇB kahvesinde tavla turnuvası etkinliği yapılacak, ardından saat 21.00’de halk dansları, yerel kostüm tanıtımları ve gösterisi yer alacak.

4 Ağustos Pazar günü Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde saat 15.00’te uluslararası güreş müsabakaları yapılacak; ardından Mehmetçik Festival Alanı'nda Mustafa Eralp Kubittin’in konseri, Bafra Halk Plajı Tesislerinde Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması ve gece saat 21.00’de de Mehmetçik Festival Alanı'nda Kıbrıs Gecesi etkinliği yapılacak.

5 Ağustos Pazartesi saat 21.00’de Halk Dansları Gala Gecesi etkinliği yer alacak.

6 Ağustos Salı günü saat 21.00’de Örge Volkan konseri ve mini duatlon etkinliği yapılacak.

7 Ağustos Çarşamba günü modern Dans, Jimnastik Lazer Şov ve Ateş Şov etkinliği yer alacak.

8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Grup Frekans konser verecek.

9 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Murat Çığ; 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de Ahmet Evran konser verecek.

Festivalin son günü olan 11 Ağustos Pazar günü ise Bafra Halk Plajı Tesisleri'nde Plaj Voleybolu Turnuvası'nın ardından Mehmetçik'te festival alanında Türkiye’nin ünlü sanatçısı İrem Derici saat 21.00’de sahne alacak.