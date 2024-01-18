Bostancı'da sakin 61 yaşındaki Fatma Taşkın kayıp. Polis Basın Subaylığı, dün, saat 22:00 sıralarında, evinden ayrılan ve halen geri dönmeyen Taşkın'ın arandığını açıkladı. Açıklamada, Taşkın'ı görenlerin veya bilgisi olanların en yakın polis merkezine bilgi vermeleri istendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
61 yaşındaki Fatma Taşkın kayıp...
Bostancı'da sakin 61 yaşındaki Fatma Taşkın kayıp. Polis Basın Subaylığı, dün, saat 22:00 sıralarında, evinden ayrılan ve halen geri dönmeyen Taşkın'ın arandığını açıkladı. Açıklamada, Taşkın'ı görenlerin veya bilgisi olanların en yakın polis merkezine bilgi vermeleri istendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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