Ülke genelinde dün ve bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen 6 trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazalara karışan 6 sürücüden 3’ünün alkollü olduğu belirlendi.

-Motosiklet sürücü Kazın ağır yaralı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda seyreden Hasan Kazın (E-43), plakası meçhul motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolda sürüklendi.

Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazın, ameliyatın ardından Nöroloji Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.

-Yayaya çarpan sürücü kaçtı

Bafra’da, Tatlı Market önlerinde seyreden araç yolun sağına geçerek, yaya Mehar Ali’ye (E-23) çarptı. Sürücü, dün akşamüzeri meydana gelen kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan Mehar Ali, kendi imkanlarıyla gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, kaburga ve sol kalça kemiği kırığı teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

-Alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa-Dikmen anayolunda 194 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Ramiz Kaynar (E-24), yönetimindeki AE18LLJ plakalı araçla aynı istikamete seyreden Yakup Yıldırım (E-25) yönetimindeki MY 001 plakalı salon araca çarptı. Dün akşamüzeri meydana gelen kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü Ramiz Kaynar tutuklandı.

-17 yaşındaki alkollü ve ehliyetsiz sürücüye yasal işlem

Gazimağusa-İskele anayolunda dün akşam 210 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Mehmetemin Hacıoğlu (E-17) St. Barnabas çemberini geçtiğinde yönetimindeki NF 468 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik adasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken Hacıoğlu aleyhinde, sürüş ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı için yasal işlem başlatıldı.

-Araca sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Güzelyurt’da Kutlu Adalı Bulvarı'nda bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazada 30 yaşındaki sürücü Eral Yükselir (E-30) yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, 216 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden, Universal Bank önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Eral Yükselir yönetimindeki EP 717 plakalı salon araç yoldan çıkarak ağaçlara ve reklam panosuna çarptı.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Eral Yükselir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

-Park halindeki araca çarptı

Yine bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da Yayla Sokak üzerinde, 92 miligram alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyreden Halil Beyaz Yürük (E-22) yönetimindeki LP 203 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yürük’ün aracı park halindeki Muzaffer Arat (E-21) sorumluluğundaki THB 993 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Kazda yaralanan olmazken araç sürücüsü Halil Beyaz Yürük aleyhinde alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.