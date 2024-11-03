Büyük Av mevsiminin ilk gününde herhangi bir yaralanma veya benzeri olumsuzluk yaşanmazken, yasalara uymayan 6 avcı hakkında işlem yapıldı. Polis Basın Subaylığı, ülke genelinde polis ekipleri ile av korucuları tarafından yapılan avcı kontrolleri sonucu, toplam 6 avcının, ava kapalı bölgelerde kanunsuz olarak avlandıklarının tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiğini açıkladı.

Kaynak: rss