LAÜ Akademisyeni Bağcılar, Kış Aylarında Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Beslenme Önerilerinde Bulundu LAÜ Akademisyeni Bağcılar, Kış Aylarında Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Beslenme Önerilerinde Bulundu

Büyük Av mevsiminin ilk gününde herhangi bir yaralanma veya benzeri olumsuzluk yaşanmazken, yasalara uymayan 6 avcı hakkında işlem yapıldı. Polis Basın Subaylığı, ülke genelinde polis ekipleri ile av korucuları tarafından yapılan avcı kontrolleri sonucu, toplam 6 avcının, ava kapalı bölgelerde kanunsuz olarak avlandıklarının tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiğini açıkladı.

Kaynak: rss