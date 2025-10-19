Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün yapılan ve 7 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk gayrı resmi seçim sonuçlarını saat 19.00’da açıkladı.

YSK’nın yaptığı ilk açıklamaya göre, 777 sandıktan 580 açıldı.

YSK’nın kesin olmayan sonuçlarına göre, 580 sandığa göre oyların yüzde 75’i sayıldı. KKTC genelinde seçime katılım oranı yüzde 48.19 oldu.

Adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: Yüzde -35.27.

Tufan Erhürman: Yüzde- 63.28