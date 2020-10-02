Serbest Kürsü / Levent Özadam
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu elbette merak ediliyor ama toplumun geneli asıl önce salgın sonra da ekonomik geleceğini daha fazla merak ediyor...
Çünkü hızlı bir şekilde dibe doğru gidiyoruz!
Şu anda ekonomik sıkıntılar, salgının da önüne geçmiştir...
Gelecek aylarda ise eğer önlem alınmazsa bizi felaketler beklemektedir!
Karantina dışındaki 5 yıldızlı otellerin hepsi kapalı...
Binlerce insan işsiz kaldı!
Geçen yıl Temmuz aylarında tam 19 bin 500 otel ve casino çalışanının yatırımları bir tamam yapıldı...
Bu sene veriler tam bir felaket!
Oteller hizmet etmeye devam etmezse bu rakam sıfıra düşecek...
Bunun ekonomiye olumsuz yansımalarını düşünmek bile istemiyoruz!
Özel sektör sıkıda ama belli ki sıra devlet çalışanları ile emeklilerin başına da gelecek...
Devlet yeteri kadar para toplayamazsa işte o zaman durum çok daha vahim olacak!
...
Hükümet edenler iyi ya da kötü bir takım kararlar alındı, bugüne kadar geldik...
Bundan sonrası çok önemli!
Dibe doğru inen ekonomi nasıl ayağa kaldırılacak ki eğer oteller açılmazsa, öğrenci gelmezse, gelişlerde kısıtlamalar devam ederse halimiz duman...
Ama şimdi bir fırsat ayağımıza kadar geldi!
Şimdiye kadar bir tabela derneği olan Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği’nin girişimleri bir umut olarak önümüzde duruyor...
Nasıl mı?
Dün derneğe yeni bir soluk getiren Başkan Sezai Sezen aradı, Türkiye’den bir ekip geldiğini, corona konusunda çığır açacak yenilikler olduğunu söyleyerek davet etti, biz de davete icabet edip gittik...
Türkiye’den gelen ekip ve çalışanlar arı gibi çalışıyordu!
Bize yeni sistemde test yapmak istediklerini söyleyince oturduk, kendimize onlara emanet ettik...
Az da olsa heyecanlanmadık değil!
Birkaç ay önce yaptırdığımız testler temiz çıkmıştı ama acaba artan vakalardan sonra bize de bulaştı mı diyerek merak içindeydik...
...
Bir İsrail şirket bulmuş cihazı...
Yanağımızın içinden tükürük aldılar, bunu makineye koydular!
İnanamayacaksınız çünkü biz de işin başında bu konuda çok inançlı değildik ama, testin sonucunun çıkması sadece 55 saniye çıktı...
Negatif sonucunu duyunca üzerimize bir rahatlama çöktü!
Çünkü bu 55 saniye içinde eğer pozitif çıkarsa nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi, işi gücü nasıl organize edeceğimizi bile düşündük...
Sonucu öğrenip mutlu olurca gelen ekip bu kez antikor testi yapacaklarını da söylediler, ona da ‘eyvallah’ deyince parmağımızdan kan alıp test işlemine başladılar!
Sonucu almamış bu kez 10 dakika sürdü...
Daha önce corona olmadığımız ortaya çıkmıştı!
Sevinelim mi üzülelim mi bilemedik...
Hani derler ya, çoğunluk bu mikrobu kapacak, belki de haberi bile olmayacak diye, bu da önemli bir merak konusuydu çünkü!
Hem Sezai Başkan hem de ekipteki arkadaşlarla sohbet ettik, testlerin yüzde 99’unun başarılı olduğu sonucunu öğrendik...
Cihaz henüz Türkiye’de de yeni ve çok yakında devreye girecek!
55 saniyede PCR testi sonucu bizim için de, Türkiye için de ayrıca tüm dünya için de çok önemli...
Hayat kurtaran cinsten!
...
Sohbet sırasında Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Cemal Kuyucu geldi, ikinci deneme ona yapıldı o da negatif çıktı...
Sonra birlikte şu anda pozitif olan vakalara gittiler!
Eğer bakanlık onay verirse tüm ada geneline yayılacak...
Test sonuçları çok hızlı bir şekilde belirlendiği için öyle 14 günlüm karantinalar filan yaşanmayacak!
Haliyle bu uçak seferlerine yansıyacak, ülkeye hem turist hem de öğrenci gelecek...
Hem sağlık hem de ekonomide fazlasıyla olumlu gelişmeler yaşanacak!
Onun içindir...
Öncelikle sözümüz Başbakan Tatar ile Sağlık Bakanı Pilli’yedir!
Çok ciddi bir fırsat geçmiştir elimize...
Bürokrasiye kurban gitmeden, çok acil kararlar üretilmeli, bu sistemin en kısa zamanda KKTC’de yaygınlaştırılması için girişimler anıda başlatılmalıdır!
Çünkü bu ülkenin tek derdi seçim değil, sağlık ve ekonomisidir...
Test sonucu 55 saniye gibi çok kısa bir sürede ortaya çıkıyorsa, bundan böyle ne karantina otelleri ne de bileklikle izleme sistemine filan gerek kalacaktır!
Hükümet edenler önlerine gelen fırsatı umarız geri tepmezler...
Teperlerse de hepsini bilmem ne tepsin artık!
...
Yukarıda da belirttik...
Kıbrıs Türk Kızılay’ı geçmiş yıllarda ne yazık ki hep tabela derneği olarak kalmış, bizde yönetim kavgalarını filan izlemiştik!
Sezai Sezen yeni bir ekiple görevi devraldı, kısa sürece çok güzel işler yapıldı...
55 Saniyede test sonuçlarının ülkeye kazandırılması da onların emeklerinin sonucudur!
Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları temaslar sonucu bu cihazı getirmişler ve uygulamaya sokma aşamasındadırlar...
Artık tamamen siyasetten arındırılmış bir dernek, menfaatlerin sadece ülke insanı için mücadele edildiği bir yapıya kavuşturmuşlardır!
Hepsine de teşekkür borcumuz vardır...
Bize böylelikle siyasetin olmadığı yerde, toplum yararına icraat yapıldığını da kanıtlamış oldular!
Bundan sonra da gözümüz kulağımız hükümet edenlerin hızla alacağı kararlardadır...