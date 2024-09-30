Rum polisinin, geçtiğimiz Cuma akşamı, Larnaka Havalimanı’nda, başka kişilere ait taşınmaz malların satışıyla ilgili olarak 53 yaşındaki bir kadını tutukladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, kadının uyruğu hakkında bilgi vermezken, hakkında tutuklama emri bulunan 53 yaşındaki kadının yurt dışından geldiği sırada Larnaka Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığını yazdı.

Habere göre, 53 yaşındaki kadın dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, hakkında altı gün tutukluluk emri verildi.

Haberde ifade edilen, "başka kişilere ait taşınmaz malların", KKTC’de olup olmadığına açıklık getirilmezken, internette yer alan ilgili bir haberde ise, KKTC’deki Rum taşınmaz mallardan bahsediliyor.