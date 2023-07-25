24.07.2023 tarihinde, Gazimağusa’da Üç Çakırlar Caddesi üzerinde ölü olarak bulunan Şinasi OLĞUN (E-53)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.