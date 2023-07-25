24.07.2023 tarihinde, Gazimağusa’da Üç Çakırlar Caddesi üzerinde ölü olarak bulunan Şinasi OLĞUN (E-53)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
53 yaşında ani ölüm
24.07.2023 tarihinde, Gazimağusa’da Üç Çakırlar Caddesi üzerinde ölü olarak bulunan Şinasi OLĞUN (E-53)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
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