(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde sentetik cannabinoid alma,tasarruf,verme” suçlarından tutuklanan 29 yaşındaki Nijeryalı Precıous Chıjıoke Amakor bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Narkotik Şubede görevli polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 13 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafında Küçük Kaymaklı’da RB 348 plakalı araç içerisinde şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 300 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid ile uyuşturucu satışından elde edilen bin 500 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının Narkotik Şubeye götürülürken, araçtan indirildiği esnada kaçmaya çalıştığını, kısa bir süre sonra Yenişehir’de yakalandığını belirtti. Polis memuru, zanlının Şehit Rossu Caddesinde bulunan evinde arama yapıldığını, satışa hazır 52 ayrı paket halinde 15 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 56 paket halinde 12 Eylül tarihinde Gönyeli’de bir şahıstan 16 bin 800 TL’ye aldığını, 3 ayrı pakette 300’er miligramını bir kişiye bin 500 TL karşılığında sattığını söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddenin analize, sarılı olduğu paketlerin parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini kaydeden polis, ayrıca aranan 2 kişi olduğunu da söyledi. Polis memuru, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, ülkedeki statüsünün belirlenmesi için Muhaceret Dairesinden araştırma yapacaklarını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.