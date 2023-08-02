Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugünkü toplantısında, gündemindeki 5 tasarının madde madde görüşülmesini tamamladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, saat 12.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin madde madde görüşülmesini tamamladığı tasarılar şunlar:

“Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilat Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Bayrak Radyon Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı.”

Bu tasarıların ivediliği olmadığından, Komite, üçüncü okunuşlarını ve genelinin oylamasını bir sonraki toplantısında yapacak.

Komite toplantısına davetli olarak, Personel Dairesi, KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN’den yetkililer katılarak tasarılarla ilgili görüşlerini aktardı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Toplantıda ayrıca CTP Milletvekilleri Sami Özuslu ve Erkut Şahali da yer aldı.