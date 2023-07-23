22.07.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2007 araç sürücüsü kontrol edilmiştir. Kontroller sonucu 185’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 377 araç sürücüsü rapor edilmiş ve 49 araç ise trafikten men edilmiştir.