Gönyeli’de hırsızlık! Gönyeli’de hırsızlık!

Polis, Paşaköy’de sakin Gamze Erol’un yaşamını sonlandırdığını açıkladı.

 Polisten verilen bilgiye göre  47 yaşındaki Gamze Erol (K) kaldığı ikametgah içerisinde bugün yaşamına son verdi. Soruşturma devam ediyor.