Polis, Paşaköy’de sakin Gamze Erol’un yaşamını sonlandırdığını açıkladı.
Polisten verilen bilgiye göre 47 yaşındaki Gamze Erol (K) kaldığı ikametgah içerisinde bugün yaşamına son verdi. Soruşturma devam ediyor.
Polis, Paşaköy’de sakin Gamze Erol’un yaşamını sonlandırdığını açıkladı.
Polisten verilen bilgiye göre 47 yaşındaki Gamze Erol (K) kaldığı ikametgah içerisinde bugün yaşamına son verdi. Soruşturma devam ediyor.
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