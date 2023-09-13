TRAFİK KAZASI

1. 12.09.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Girne’de Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde bulunan Hapçı Market ait garaj park alanı içerisinde, Cemil DİKER (E-28) yönetimindeki MZ 858 plakalı kamyon araç ile anayola giriş yapmak için geri geri kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyretmesi sonucu, o esnada gerisinde kaldırım üzerinde yürümekte olan yaya Süheyla HAPCI (K-83)’ya çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Süheyla HAPCI, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kalça kırığı teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 12.09.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Bostancı’da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde, Murat BOZLAR (E-34) yönetimineki LL 993 plakalı kamyonet araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Cihangir TİP (E-51)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Cihangir TİP, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Murat BOZLAR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 13.09.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Dörtyol-Geçitkale Anayolu üzerinde, Turgut ELMAZ (E-49) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DC 913 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitkale Havalimanı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek Geçitkale Havalimanı’nın giriş kapısına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

4. 13.09.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında, Vıctor POGODICHEV (E-47) 213 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MAY 814 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Avni GÜVEN (K-25) yönetimindeki JL 945 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. MAY 814 plakalı araç sürücüsü Vıctor POGODICHEV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.