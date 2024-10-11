(Kamalı Haber)- Girne gerçekleştirilen Yapay Zeka operasyonunda ele geçirilen 4 buçuk kilo uyuşturucuyla ilgili yargılanan Ukrayna uyruklu Oleksii Pakholvhak, Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin oy birliği ile vermiş kararı Başkan Soyer okudu. Oleksii Pakholvhak 14 yıl, Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan 2’er yıl hapse mahkum edildi.

Başkan Soyer, 2023 yılı Ekim ayı içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine gelen bir bilgide "Sosyal medya ve Yapay Zeka kullanılarak" henüz tespit edilemeyen bir şahsın yönlendirmesi ile yabancı uyruklu erkek bir şahsın Girne bölgesinde farklı konumlara çeşitli uyuşturucu maddeler atıp fotoğrafını çekerek konumunu ve fotoğrafını gönderdikten sonra, alınmasını sağlayarak satışını yaptığı bilgisi alındığını söyledi. Başkan, 3 aylık takip sonucu tespit edilen ve Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde özel güvenlik tarafından korunan sitede kalan Oleksii Pakholvhak’un dairesine 6 Şubat 2023 tarihinde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Başkan, sanığın evinde yapılan aramada bir kilo 300 gram ağırlığında Mefedron, 500 gram Magic Mushroom (sihirli mantar), 10 gram kokain, 10 gram amfetamin, 200 gram hintkeneviri, kenevir yağı, 120 gram uyuşturucu madde içeren macun esrar, 20 gram uyuşturucu içeren elektronik sigara likidi, 3 gram MDMA bir kilo 800 gram ağırlığında içerisinde uyuşturucu madde içeren çikolata bulunarak emare olarak alındığını anımsattı. Başkan, Pakholvhak'dan yapılan soruşturmada; 3 Şubat 2024 tarihinde Girne'de Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir markete içerisinde uyuşturucu olan 2 poşet yiyecek malzemesi bıraktığını öğrenildiğini açıkladı. Başkan, 8 Şubat 2024 tarihinde yapılan soruşturmada ve bölgede izlenen kamera görüntülerinde konu paketleri gelip alan şahısların Girne'de sakinler Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan olduğunun belirlendiğini ve 2 sanığın Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Başkan Soyer, Vladyslav Alıstratov’un Girne’deki evinde gerçekleştirilen aramada; konu ikametgahın mutfak kısmında 2 gram ağırlığında kokain, bir adet uyuşturucu hap, 5 gram ağırlığında Mefedron türü uyuşturucu, mutfak tezgahı üzerindeki tepsi içerisinde 2 adet metal öğütücü ve yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri , 5 gram uyuşturucu madde olan Magic Mushroom (sihirli mantar) hassas terazi, buzdolabı içerisinde 2 farklı cam şişede yaklaşık 30 gram ağırlığında içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan kenevir yağı, tuvaletteki dolapta yaklaşık 50 gram ağırlığında içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde sabun bulunduğunu söyledi.

Heyet Başkanı, Oleksii Pakholvhak’ın tasarrufunda ele geçirilen miktarın oldukça yüksek olduğunu belirtirken, Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan’ın tasarruflarında bulunan uyuşturucuların ise daha az olduğunu belirtti.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Soyer, Oleksii Pakholvhak’ın suçtaki rolünün daha fazla olduğunu, uyuşturucuları ticareti amaçla tasarruf ettiğini belirterek, 14 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Başkan, Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan’ın ise 2 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.