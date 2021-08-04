Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Ülkede aslında güzel şeyler de oluyor ama yine bazı yanlışlıklarla…
Bir medya gurubumuz öncülük etti, ilgili bakanlık ile uzlaşarak Lefkoşa’daki fuar alanında yeni bir aşı merkezi kurulması çalışmaları başarı ile sonuçlandı…
İki hekim arkadaşımız da burada günün belli saatlerinde gönüllü olarak çalışacaklarmış!
Bu konuda tüm adı geçenleri tebrik ederiz…
Siyasetin hemen her şeyin önünü tıkadığı hem de böyle bir dönemde özel sektör ruhunun devreye girerek sağlık alanında yeni gelişmeler yaşanması bizi olduğu gibi herkesi mutlu etti!
Ama gelin görün ki burada bazı yanlış olaylar da yaşandı…
Bu merkezde çalışacak olan hemşirelere de 4 bin TL ödenecekmiş!
Asgari ücret yani…
Tabi ki onlar da özel sektörden gelecekler!
Belli ki birçoğu işi olmayan hemşire kardeşlerimizdi…
4 Bin TL belki onlar için hiç yoktan iyi olabilir ama devlet zihniyetinin onlara bu rakamı layık görmesini kendilerine çok da yakıştıramadık!
Hastanede çalışan kamudaki devlet hemşireleri nasıl bu dönem sağlık yönünden risk altında iken onlar da bu mekanda aynı riski taşıyacaklardır…
Maddi karşılığı da 4 bin TL olarak!
Devlet alın da bozdurun diyor…
Bize göre bu bütün sağlık çalışanları camiası adına utanç vericidir!
Umarız da kendilerine biçilen değer bir kez daha gözden geçirilir ve devletin ayıbı da kaldırılmış olur…
Bu arada Sağlık Bakanlığı’ndaki fonda bulunan 30 Milyon TL civarındaki yüklü bir para bu dönemde değil de ne zaman kullanılacaktır?
Seçimlerden hemen önce olabilir mi?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 4’ncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya karşı hakarete varan açıklamalarını üzülerek izliyoruz…
Bir takım suçlamalar aslında sadece Akıncı’ya değil kendisine destek verenlere de yapılmaktadır!
Adamın ne Rumculuğu kaldı ne de EOKA’cılığı…
Bahçeli belli ki açıklamalarında konu bulmakta zorlandığı için Akıncı’yı hedef aldı!
Yanlış yapıyor…
Birileri ona yanlış yaptığını söylemelidir!
Bu tür açıklamalar iki kardeş ülke arasındaki ilişkilere sadece zarar verir…
KKTC demokratik bir ülkedir ve seçilenler irade ile gelirler yine irade ile giderler, Kıbrıs Türk toplumuna yapılan saçma sapan suçlamalar asla kabul edilemez!
Bu konuda öncelikle KKTC’de Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulananlara bir takım sorumluluklar düşmektedir…
Hatta şu anki Cumhurbaşkanı ve Başbakana da!
Kıbrıs Türküne hakaret ve mesnetsiz suçlamalar nereden gelirse gelsin buna karşı durmak gerçek liderliktir…
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın derseniz bu kolaycılık ve korkaklık ile eş anlamlıdır!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Haspolat’da 20 dönüm kadar orman arazi kiralandı ve akabinde çok sayıda çam ağacı sökülerek başka yere götürüldü. Bu konudan haberiniz var mı, ağaçlar sökülmeden önce gerekli izinler alındı mı? Kim vurduya gitmesin diye uyarma ihtiyacı hissettik…
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Sayın Reşat AKAR, hem şahıs hem de başında olduğunuz kurumunuzun gayretleriyle ülke sağlık sistemi yeni bir aşılama merkezi kazanmış oldu. Sizi ve katlı koyan gönüllü hekimlerimizi kutlar tüm camiaya iyi bir örnek teşkil etmesini temenni ederiz…
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Sayın Ersan SANER, GKK Başbakanlığa bağlı bir kurum olduğu için komutan yardımcılığı görevinin bu yıl için boş kalması kararından haberiniz oldu mu? Kamuoyu ve tabi ki muhalifler bu olayın üzerine gitmeye başladı küçük bir açıklama yaparsanız yerinde olacaktır…
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Sayın Hasan TAÇOY, genel başkan adaylarından Sucuoğlu ile aynı karede görüntü cemreniz birilerine mesaj olarak algılandı. Hatta bazıları şahsınızın adaylıktan çekilme ihtimali olduğunu da konuşmaya başladı. Bakanlık kesinse niye olmasın ama değil mi?
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Sayın Ersin TATAR, İngiltere’nin KKTC’de yapılan aşıları kabul etmemesinden sonra şimdi de Güney Kıbrıs KKTC vatandaşlarından aşı için Güney’de ikametgah belgesi istemeye başladı. Devletin başı olarak hadi bakalım bu sorunu nasıl çözeceksiniz artık!
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Sayın Zorlu TÖRE, 24 Ekim’de eğer tabi ki gerçekleşirse kurultayda genel başkan adaylığınızın kesinleştiğini ve bu konuda yakında resmi açıklama yapacağınızı öğrendik. Bu arada yapılmaması konusunda bazı şüphelerinizin de olduğu konuşuluyor hayırdır yine bir yerlerden telefonlar mı gelecek dersiniz acaba?
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Sayın Fikri ATAOĞLU, DP’de yeni dönemde büyük bir değişim için düğmeye bastığınız ve bu konuda kurmay ve gençlerden bir ekip oluşturduğunuzu öğrendik. Çok yakında da bazı keller gidecek diye konuşuluyor, hadi bakalım gazanız mübarek olsun…
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Sayın Hüseyin AYKUT, sizin de beklediğiniz gelişme nihayet oldu ve emeklilik için gün saymaya başladınız. Bu ülkede sayısız dost biriktirdiniz muhakkak ki tatil için de olsa sıkça geleceksiniz. Şimdi emekliliğin tadını çırakma zamanadır hayırlara vesile olsun…
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Sayın Bülent BERKAY, bir bakanlıktan size gönderilen iletinin tam 7 ayda gelmesi komedi dram türünden bir şey olsa gerek değil mi? Dumanla mesaj gönderselerdi anında öğrenecektiniz. Vay artık devletimizin hallerine…
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Sayın Erman YAYLALI, ne yazık ki öğlen saatlerinde çalışma yasağına bir çok işletme uymuyor. Bu konuda bakanlık olarak sıkı denetleme getirmek gibi bir sorumluluğunuz var, hadi bakalım Allah kolaylıklar versin artık…