Elay Arık Yusuf, evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirirken, Stuart Baird Tatlısu’da kaldığı evde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.00 sıralarında, Minareliköy’de sakin Elay Arık Yusuf (K-37), evinde aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, dün saat 17.30 sıralarında, Tatlısu’da sakin Stuart Baird (E-74) evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.