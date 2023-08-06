Sözcü Letimbiotis “Bölgesel Orman İtfaiye Merkezi”nin önemine vurgu yaptı

Limasol’un Alassa köyü yakınlarında önceki gün başlayan ve söndürme/soğutma faaliyetlerine dün de devam edilen orman yangınının Trodos-Limasol yolunda, başladığı ve 3,5 kilometrekarelik alanı etkilediği belirtildi.

Alithia’nın haberine göre, önceki akşam da devam eden söndürme çalışmaları dün sabah saatlerinde sonuç vermeye başladı ancak sert rüzgarın etkisiyle yer yer yeniden canlandı. Söndürme ve soğutma çalışmalarına Ürdün’ün gönderdiği 3helikopter (2 Super Puma ve 1 MI 26) saat 11.20 itibarıyla katıldı.

Alassa, Apesia, Korfi ve Paramitha köylerinde dün yapılan inceleme sonunda yangının başlama noktasının Trodos-Limasol yolu olduğu saptandı.,

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Rum Yönetimi'nin yardım çağrısına Ürdün ve İsrail’in derhal cevap vermesinin, bir Bölgesel Orman İtfaiye Merkezi’nin bölgedeki yangınlara zamanında ve etkin müdahale edilmesi için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Letimbiotis, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in birkaç gün önce yaptığı Ürdün ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Ürdünlü denginin Güney Kıbrıs’ta böyle bir merkez kurulması konusunu görüştüğünü hatırlattı. Letimbiotis, “Kıbrıs merkezli bir bölgesel merkez, iklim şartları nedeniyle yüksek risk altındaki bölgede yangınlarla mücadelede katalizör rol oynar” ifadesini kullandı.