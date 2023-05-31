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Serbest piyasada, saat 09,30 itibarıyla 22,00 liradan alınan Euro, 22,95 liradan satılıyor. 25,400 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 26,600 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 20,50 liradan alınıp, 21,50 liradan satılıyor.
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Serbest piyasada, saat 09,30 itibarıyla 22,00 liradan alınan Euro, 22,95 liradan satılıyor. 25,400 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 26,600 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 20,50 liradan alınıp, 21,50 liradan satılıyor.
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