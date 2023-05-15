Yapılan yazılı açıklamada, zamanında alınan tedbirlerin, felaketi önlediği kaydedildi.

Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin, kontrol dışına çıkıp yangına sebep olabileceğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, spiral ve kaynak makinesi gibi kıvılcıma sebep olan aletler ile çalışma yapılacağı zaman, çalışma yapılacak alanın etrafındaki kuru otlar ve diğer yangın çıkarabilecek malzemelerin temizlenmesi ayrıca, çalışma yerinde yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerektiği belirtildi.

Ormanlar ile yol kenarlarına yakın arazilerde, ekili alanların etrafına en az 3-4 metre genişliğinde şerit açılmasının olası bir yangının sirayet etmesini önleyeceği vurgulanan Açıklamada, “tamamen söndüğünden emin olmadan, sigara izmaritlerini çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.” uyarısı yapıldı

İş yeri ve konutlardaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarının kontrolünün uzman kişilere yaptırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların da servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yaptırılmasının, olası yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyeceği kaydedildi.

Araçların içerisinde, iş yerleri ve evlerde, yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesinin çıkacak olası bir tehlikeyi ve yangının büyümesini önleyeceği kaydedilen açıklamada, iş yeri ve evlerin yangın riskine karşı sigortalanması, oluşacak maddi hasarın giderilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve ayrıca, kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarının görülmesi halinde “188 Elektrik Arıza” hattının aranması vurgulandı.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına ulaşmaları rica edildi..